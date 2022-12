A causa di problemi di conferimento presso l’impianto di destinazione dei rifiuti già raccolti la scorsa notte, si comunica che nella giornata di domani, mercoledì 21 dicembre, È SOSPESA LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA in ambito domestico e non domestico. Rimane confermata, nella medesima giornata, la raccolta delle altre frazioni di rifiuto secondo il calendario prestabilito.

“Ci scusiamo per il disagio – si legge su una nota – di una situazione che dipende da cause di forza maggiore. Sarà nostra cura tenervi aggiornati, auspicando che tutto possa tornare presto alla normalità. Questo problema – conclude – non riguarda solo la nostra città, ma tutti i comuni che conferiscono presso lo stesso impianto di destinazione”.

(Foto Freepik)

