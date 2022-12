I divieti per il Capodanno in piazza a Bari cominciano dal 27 dicembre per permettere il montaggio del palco in piazza Libertà. Qui non si potrà quindi più parcheggiare così come in corso Vittorio Emanuele tra via Cairoli e via Andrea da Bari

Dalle ore 05 del giorno 27 dicembre 2022 alle ore 24 del giorno 29 dicembre 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata.

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio

Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

c. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele

II;

d. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

e. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

f. via B. Petrone;

g. piazza Chiurlia;

h. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

i. strada Palazzo dell’Intendenza;

j. via Boemondo;

k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone (nel solo tratto compreso tra il civ. 103/C e la via Cairoli sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale);

l. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale);

m.via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213 (per agevolare la svolta degli autobus di linea urbani);

n. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia; (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani);

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e

piazza Federico II di Svevia;

c. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

d. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

e. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni;

f. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

g. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

h. via B. Petrone;

i. via Lombardi;

j. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari;

k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;

Dalle ore 03.00 del giorno 1 gennaio 2022 alle ore 21.00 del giorno 2 gennaio 2023 e,

comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto

compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli;

2. è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sull’area di parcheggio di piazza

Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata;

3. è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” (fig. II 37 art. 107) e

“DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di

piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari;

Dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 03.00 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto residenti del centro storico e gli autobus AMTAB adibiti al trasporto pubblico urbano, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari;

b. corso sen. De Tullio;

c. piazzale C. Colombo;

d. lung.re Imp. Augusto;

e. lung.re sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV

Novembre;

