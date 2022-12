I biglietti dei treni Milano-Bari sono già esauriti da giorni. I prezzi per i collegamenti aerei sono invece sempre nelle ultime ore schizzati alle stelle. Tantissimi sono infatti i pugliesi residenti a Milano che in questi giorni stanno raggiungendo Bari per trascorrere in famiglia le vacanze di Natale.

Se con il treno è ormai quasi impossibile arrivare in Puglia perché i posti sono terminati, dal 22 al 27 dicembre i prezzi dei biglietti aerei, anche delle compagnie low cost, raggiungono all’incirca i mille euro (in media costa 150 euro un biglietto di andata e ritorno).

Tutto questo non è strano visto che la domanda è molto elevata. Con 200mila residenti i pugliesi infatti rappresentano il 18 per cento della popolazione milanese. A Milano i pugliesi residenti sono numericamente tra le prime comunità regionali presenti. Un calcolo effettuato nel lontano 1930 aveva fatto emergere un dato eloquente: i pugliesi di Milano erano ben 45 mila e il capoluogo lombardo era soprannominato ‘città di Puglia’.

“Ho prenotato il volo per Bari già un mese fa – racconta Eliana che da anni esercita la professione di avvocato a Milano. Succede tutti gli anni – precisa- siamo abituati. Basta organizzarsi per tempo”.

