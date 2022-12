Supermercati presi d’assalto, lunghe code alle casse e grande ressa al bancone salumeria. A Bari in questi giorni c’è una vera e propria corsa agli acquisti degli ingredienti della cena e dei pranzi di Natale. Ma non ci si dimentica poi delle prenotazioni per il crudo e per il pesce con le pescherie che in queste ore stanno triplicando il loro lavoro.

Che le loro cene o pranzi natalizi siano a base di carne o di pesce, i baresi si stanno dando quindi un gran da fare per riuscire almeno a non far mancare nulla sulle tavole imbandite a festa. Ma l’aumento inarrestabile dei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari sta portando comunque i consumatori a fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese. Sarà un Natale più sobrio rispetto al passato per i baresi, all’insegna del risparmio. La crisi non molla la presa, per questo motivo gli acquisti anche alimentari saranno oculati.

Tanti supermercati hanno pubblicato il proprio volantino e le offerte sono davvero tantissime in vista del Natale e i consumatori sono sempre alla ricerca di offerte e sconti per riuscire a risparmiare qualcosina: sugli scaffali si fa molta attenzione ai prezzi.

Chi sfrutta sconti e offerte speciali dei supermercati e dei negozi locali potrebbe risparmiare moltissimo. Anche i prodotti che si avvicinano alla scadenza sono un’ottima fonte di riduzione dei costi. Oramai ogni supermercato ha un reparto con queste offerte.

Secondo una stima della Coldiretti gli italiani spenderanno una media di 106 euro a famiglia, solo il 6% in meno rispetto alle feste del 2021. A livello territoriale i più appassionati a tavola sono proprio gli italiani del sud con una media di 123 euro a famiglia, davanti ai residenti del Centro (109 euro). Il nord est si ferma ad appena 102 euro, mentre nelle isole si arriva a 95 euro a pari merito con i residenti nel nord ovest.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.