Sarebbero originari di Novoli (Lecce) l’uomo di 52 anni, Michele Quarta, arrestato ad Albastadt (Germania) per l’omicidio di Christian Zoda di 23 anni. Nel giardino della casa dell’arrestato è stato trovato il cadavere di sua nipote, Sandra Quarta, la ragazza scomparsa tra il 18 e il 19 dicembre. Secondo quanto si apprende, il 52enne si era trasferito in Germania da oltre vent’anni e a Novoli aveva troncato i rapporti con tutti i suoi familiari.

L’arrestato sarebbe lo zio di Sandra, riporta Bild. Dalle testimonianze raccolte dal quotidiano nella città di Albstadt, Christian Zoda e Sandra Quarta sarebbero stati amici stretti. L’indagato è trincerato dietro il silenzio. All’inchiesta lavorano 30 poliziotti che stanno cercando di chiarire il movente dei delitti.

Due giorni fa Christian Zoda aveva postato sul proprio profilo Facebook un annuncio con le foto di Sandra Quarta in cui si denunciava la scomparsa della ragazza dicendo che l’ultimo segno di vita risaliva alla domenica precedente e che la ragazza aveva lasciato “borsa, scarpe, giacca, occhiali, e cellulare a casa”. Sandra “non ha contattato nessuno non è andata al lavoro” è scritto nel post e chiunque abbia notizie avverta subito la polizia. Su Facebook nel profilo della ventenne si vedono solo alcune foto di lei con gli occhiali e diverse acconciature. Sandra Quarta, che sarebbe di origini pugliesi, è stata trovata cadavere sepolta nel giardino dell’uomo fermato per l’omicidio di Zoda.

