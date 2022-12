A Bari non è Natale se il 24 dicembre, la vigilia di Natale, non si fa la tradizionale passeggiata in centro. E’ quasi un rito, una giornata in cui i baresi fanno la corsa agli ultimi regali nel quartiere murattiano, ma ciò che più conta e riunirsi tra amici per dare inizio alle feste. Ci si scambia gli auguri e si coglie l’occasione per divertirsi mentre il traffico va letteralmente in tilt. Insomma anche oggi come tutti gli anni passati si attende in centro il tutto esaurito.

Ma quest’anno saranno vietati i dj set all’esterno dei locali, così come la vendita di bibite in bottiglie di vetro e come i botti. Saranno inoltre predisposti, come gli anni trascorsi, dei programmi specifici di servizio Amtab per snellire il traffico soprattutto in centro.

I DIVIETI: Quest’anno il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica conferma i provvedimenti che, prima dell’emergenza Covid, avevano caratterizzato il giorno della vigilia di Natale. Il sindaco Antonio Decaro ha firmato due ordinanze relative al divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio e alla tutela della sicurezza urbana, con il divieto di alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi in occasione delle imminenti giornate di festa.

Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, a far data da venerdì 23 dicembre, e fino a tutto il 1° gennaio, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 (di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123) e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose. È vietato, inoltre, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle 7 del 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti registrati negli anni scorsi, addebitabili a singoli e poi sfociati in atti non solo contrari alla legge e al senso civico ma anche pericolosi per l’incolumità stessa delle persone. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza. Pertanto sarà vietato oggi diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali; E’ inoltre vietato somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop). Non è consentito svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata; abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo e compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

COME ARRIVARE IN CENTRO: Nella giornata di oggi come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti dei programmi specifici di servizio che osserveranno in generale le seguenti modalità:

Servizio ordinario: le prime corse coincideranno con quelle del servizio feriale già in vigore, mentre le ultime saranno effettuate dalle ore 18 alle 19. Navetta “A”: ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20.30, navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Massari alle ore 20.39, navetta “C”: ultimo corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20.38.

