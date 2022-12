Tanti appuntamenti oggi per i più piccoli e non solo, a Bari. Per festeggiare in città il Natale. Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto aprirà alle 10 con i primi appuntamenti con il cinema e il laboratorio degli elfi e la stanza delle storie. Di pomeriggio in programma alle 17 e 30 e alle 19 e 30 lo spettacolo degli elfi. Ovviamente a disposizione sempre il Babbo Natale per le foto ricordo. L’ingresso agli eventi è gratuito ma è necessaria la prenotazione.

Si possono visitare anche i mercatini lungo la Muraglia. Aperto il villaggio di Natale al parco Rossani con artisti di strada e mercatini. Per quanto riguarda i collegamenti Amtab, il servizio bus sarà quello ordinario con le prime corse dalle 7 alle 8 e le ultime corse dalle 13 alle 13 e 45. Le navette del park and ride non funzioneranno.

