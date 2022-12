Ricco di vitamine, proteine e omega 3, oggi in tavola portiamo il salmone, pesce azzurro, appartenente alla famiglia dei Salmonidae, spesso sulle tavole soprattutto durante le festività natalizie.

Si tratta, più nello specifico, di un pesce d’acqua dolce e marina che si può consumare cotto o crudo. Tipico dei mari freddi e del Nord, in particolare Canada, Norvegia e Svezia, il salmone è ricco di proprietà nutritive utili per l’organismo. In primis, il salmone, è ricco di proteine e vitamine. Spiccano, in particolare, quelle del gruppo B6 e B12, ma non solo. Il salmone è infatti fonte preziosa di tiamina, niacina e omega 3, ma anche sali minerali come fosforo e selenio. Si tratta di elementi preziosi sia per il corpo sia per il benessere della mente.

Tra le proprietà del salmone spicca anche la presenza di nutrienti capaci di svolgere un ruolo importante nella produzione di globuli rossi e nella formazione del midollo osseo, ma non solo. Il salmone è fonte preziosa di vitamina B3, fattore che favorisce la circolazione e offre protezione alla pelle. Gli esperti consigliano di preferire il pesce pescato e non quello confezionato, in ogni caso, il consumo di salmone, inserito in un piano alimentare, sarà fonte di supporto per l’organismo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

SALMONE CON VINO BIANCO E GRANELLA DI ARACHIDI

Mescolate con cura, in una ciotola, del pangrattato con la granella di arachidi precedentemente frullata, aggiungendo del limone, sale e mezzo bicchiere di vino bianco. Poi, aggiungete un filo di olio e continuate a mescolare con cura aggiungendo spezie come pepe nero. A parte, tagliate a fettine molto sottili il salmone, poi, inserite i filetti nella salsa precedentemente preparata e posateli su una teglia foderata con carta da forno. Aggiungete in superficie ulteriore granella di arachidi fino a coprire completamente i filetti. Infine, passate un altro filo d’olio extravergine di oliva su tutte le fette e fate cuocere in forno a 200 gradi per almeno venti 20 minuti.

RISO CON SALMONE E VERDURE

Fate rosolare in una padella abbastanza alta della cipolla con 200 grammi di carote tagliate alla julienne e un filo d’olio extravergine di oliva. Quando le carote e le cipolle si saranno appassite aggiungete circa 400grammi di salvone che avrete precedentemente tagliato a straccetti sottili. Fate cuocere aggiungendo mezzo bicchiere di vino bianco. Nel frattempo, a parte fate cuocere il riso. Una volta pronto nella padella e mescolando con cura e aggiungendo del pecorino sardo e del parmigiano reggiano.

