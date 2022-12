Una lettera rivolta a tutti i medici e gli operatori sanitari che si sono mobilitati per salvare sua moglie. È quella che Giacomo, il marito di Viviana Delego, morta tragicamente dopo aver partorito due gemelli, ha voluto consegnare al reparto di terapia intensiva e che l’Asl di Brindisi ha voluto pubblicare sui propri social.

“Angeli custodi in carne ossa” che ringrazia per “l’impegno, la professionalità e l’umanità”. Un’altra lettera è arrivata nella terapia intensiva neonatale dove erano ricoverati i due gemelli. “Siamo commossi per le sue parole – dice la Asl di Brindisi – e per il gesto che ridà fiducia ai cittadini e sostiene l’operato dei nostri professionisti in un momento così critico per la sanità pubblica. Siamo vicini all’immenso dolore della famiglia e lo ringraziamo con tutto il cuore”.

Il marito della donna ha ricevuto a Natale una telefonata dal Papa.

