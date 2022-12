Aumentano dal primo gennaio 2023 le pensioni degli italiani grazie al meccanismo che adeguerà il trattamento economico al costo della vita, salito vertiginosamente negli ultimi mesi con tassi di inflazione da record.

Il tasso di rivalutazione stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è pari al 7,3%. Anche quest’ultimo un dato record, immediata conseguenza dell’impennata generale dei prezzi al consumo. Ma non tutti gli assegni pensionistici aumenteranno del 7,3%. Nella legge di bilancio, infatti, sono stati stabiliti i nuovi scaglioni di rivalutazione delle pensioni che passano da 3 a 6. Un nuovo schema che, rispetto a prima, dà più vantaggio ai titolari di assegni fino a 2.626,90 euro e meno a chi percepisce un importo più alto.

Nel dettaglio:

L’adeguamento sarà applicato a pieno (il 100% del 7,3%) sulle pensioni fino a 2.101,52 euro, ovvero fino quattro volte il minimo lordo, fissato a 525,38 euro per tutti e a 600 euro per gli over 75.

Esempio : per pensioni da 1.000 euro lorde, l’aumento è di 73 euro.

: per pensioni da 1.000 euro lorde, l’aumento è di 73 euro. all’85% del 7,3% (6,2%) tra quattro e cinque volte il minimo lordo (quindi tra 2.101,52 e 2.626,90 euro);

Esempio : per pensioni da 2.500 euro lorde, l’aumento è di 155 euro.

: per pensioni da 2.500 euro lorde, l’aumento è di 155 euro. Al 53% del 7,3% (3,9%) tra cinque e sei volte il minimo lordo (tra 2.627 e 3.152 euro); Esempio: una pensione da 3.000 euro lordi aumenterà di 117 euro.

una pensione da 3.000 euro lordi aumenterà di 117 euro. Al 47% del 7,3% (3,4%) tra sei e otto volte il minimo (tra 3.152 e 4.203 euro); Esempio : una pensione da 4.000 euro lordi, sarà rivalutata di 136 euro.

: una pensione da 4.000 euro lordi, sarà rivalutata di 136 euro. Al 37% del 7,3% (2,7%) tra otto e dieci volte il minimo (tra 4.203 e 5.254 euro); Esempio: una pensione da 5.000 euro lordi registrerà un aumento di 135 euro.

una pensione da 5.000 euro lordi registrerà un aumento di 135 euro. Al 32% del 7,3% (2,3%) oltre dieci volte il minimo (sopra 5.254 euro).

Esempio: una pensione da 7.000 euro lordi aumenterà di 189 euro.

DATE PAGAMENTO PENSIONE: Le pensioni verranno pagate il 2 gennaio, ovvero, come da disposizione Inps, il secondo giorno bancabile del mese, cioè primo giorno non festivo dell’anno (l’accredito però sarà visibile dal giorno successivo, martedì 3 gennaio). Discorso diverso per chi ritira la pensione presso gli uffici postali. In questo caso vale il calendario alfabetico a seconda dalle lettera iniziale del cognome: lunedì 2 gennaio: cognomi dalla A alla; martedì 3 gennaio: cognomi dalla C alla D; mercoledì 4 gennaio: cognomi dalla E alla K; giovedì 5 gennaio: cognomi dalla L alla O; sabato 7 gennaio (solo il mattino): cognomi dalla P alla R; lunedì 9 gennaio: cognomi dalla S alla Z

