“Dopo due anni di difficoltà e di restrizioni Bari torna finalmente in piazza per l’ultimo dell’anno”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito all’appuntamento atteso per il 31 dicembre, giornata in cui si terrà il concerto di fine anno.

“Sarà uno spettacolo di grandissimo livello – ha proseguito – che siamo sicuri richiamerà tantissimi giovani e famiglie. I ringraziamenti a tutti i partner istituzionali e privati sono doverosi, senza di loro il Comune non potrebbe sostenere un evento di questa portata. Mi auguro siano tanti i baresi che sceglieranno la nostra piazza per festeggiare e che la serata possa essere una grande festa per tutti” – ha concluso.

Il concerto, come di consueto, si terrà in piazza della Libertà. Come già annunciato, la grande festa in piazza, prevista per la sera del 31 dicembre, avrà inizio a partire dalle ore 22 con il live de La rappresentante di lista, mentre Rkomi si esibirà fino al countdown della mezzanotte. Subito dopo sarà la volta dei Boomdabash che faranno ballare tutti i cittadini in piazza sulle note dei loro tormentoni più famosi. A presentare la serata Alan Palmieri, Claudia Cesaroni e la conduttrice di Radio 105 Rebecca Staffelli, che accompagneranno gli spettatori nel nuovo anno con un esclusivo dj-set al termine dei live.

Il grande concerto di fine anno di Bari, trasmesso in diretta su Telenorba, Teledue e Radio Norba Tv, ospiterà tre collegamenti con l’evento televisivo “Capodanno in Musica”, lo show canoro in onda in diretta su Canale 5, nel corso dei quali Bari mostrerà la piazza gremita insieme ad alcuni dei suoi scorci più suggestivi. Tutti i cittadini interessati a partecipare all’evento potranno accedere a piazza della Libertà a partire dalle ore 19.30 attraverso due varchi, presidiati dalle Forze dell’Ordine, posizionati su corso Vittorio Emanuele ai lati opposti del palco. Per l’occasione sono previste corse notturne dei bus, ma anche tante limitazioni al traffico. Inoltre, nelle scorse ore, è stata firmata un’ordinanza contenente le misure essenziali in materia di sicurezza, obiettivo assicurare la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni a fronte dell’eccezionale afflusso di persone atteso per l’evento.

Il Capodanno a Bari, progetto realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione – fondi PO, FESR e FSE 2014-2020 – gode del sostegno di Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), Casillo Group e Acquedotto Pugliese, che per l’occasione metterà gratuitamente a disposizione del pubblico in piazza 10.000 litri di acqua sicura e controllata.

“Abbiamo accettato volentieri l’invito del sindaco Decaro – ha spiegato il presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia – perché ci piace l’idea di legare Acquedotto Pugliese a un evento che parli di futuro. “L’acqua che verrà”, il titolo che abbiamo scelto per il nostro intervento, racconta di un’azienda vicina alle persone e alle comunità locali e impegnata nel costruire, per la nostra regione, prospettive stabili di sostenibilità energetica, di rispetto per l’ambiente e di valorizzazione della risorsa idrica. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia finalmente quest’anno la festa torna a prendersi il suo spazio in città. Affezionati al nostro ruolo di servizio pubblico, porteremo in piazza Libertà 10.000 litri di acqua sicura, controllata, a chilometro zero; sarà il nostro modo per “bagnare” il capodanno dei pugliesi e augurare ai quattro milioni e passa di nostri concittadini serviti un felice 2023″ – ha concluso.