Le Fiamme Gialle della Tenenza di Gioia del Colle, nei giorni scorsi, hanno eseguito una serie di interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

L’attività operativa, dispiegata su tutto il territorio di competenza del Reparto, comprensivo dei Comuni di Gioia del Colle, Adelfia, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Sannicandro di Bari, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro amministrativo oltre 36.500 prodotti (tra i quali decorazioni natalizie, cosmetici, accessori moda, ecc.) privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”, concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il paese di origine e/o delle indicazioni in lingua italiana. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate agli Uffici competenti per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.