Prima hanno rubato una Fiat Panda a un imprenditore edile, poi hanno preteso che lo stesso pagasse 700 euro per averla indietro. È quanto accaduto a Foggia. Per questo, tre persone, sono state arrestate e poste ai domiciliari, mentre una quarta persona arrestata si trovava già in carcere.

L’accusa è di estorsione e ricettazione in concorso. Ai domiciliari, in particolare, sono finiti un 48enne, che lavora per un istituito di vigilanza, un 46enne e un 40enne. L’altra persona destinataria della misura cautelare, già in carcere per una intimidazione ai danni di un imprenditore agricolo, compiuta lo scorso settembre, ha 30 anni. L’interrogatorio di garanzia nei confronti dei quattro arrestati si terrà nei prossimi giorni.

Foto repertorio