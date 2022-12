Una piazza Libertà com centinaia di persone per il concertone di Capodanno a Bari. Alle 22.20 il collegamento su Canale 5 durante l’esibizione della Rappresentante di Lista, trasmessa in concomitanza anche a Genova dove Mediaset ha organizzato il Capodanno in musica.

Sul palco di Bari saliranno anche i Boomdabash e Rkomi. Per concludere poi con il djset.

La serata è presentata da Alan Palmieri, Claudia Cesaroni e la conduttrice di Radio 105, Rebecca Staffelli.