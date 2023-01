“Mio figlio è in ospedale, sta benissimo, uscirà domani molto probabilmente. Ha solo qualche ferita ma gli è andata bene”. Sono le parole pronunciate all’Ansa da Lino Orfei, papà di Ivan, il domatore 31enne del circo Amedeo Orfei aggredito la sera del 29 dicembre a Surbo, nel Leccese, durante una esibizione.

“Gli sbagli in gabbia si pagano, come i movimenti sbagliati – ha proseguito – la tigre che l’ha aggredito voleva solo giocare, lui gioca spesso con quell’animale. È stato graziato” – ha sottolineato rivolgendo poi il suo commento a chi, sul web, ha augurato la morte al figlio. “Questi sarebbero gli animalisti? Non so – ha detto – dov’erano quando siamo stati fermi per otto mesi a San Michele Salentino per via del lockdown? Nessuno di loro si è preoccupato di venire a dare da mangiare agli animali. Il numero con le tigri al momento è sospeso perché manca il domatore. Quando Ivan uscirà dall’ospedale faremo una riunione di famiglia e decideremo insieme cosa fare” – ha concluso.

Il momento dell’aggressione, ripreso da alcuni spettatori, è diventato subito virale sui social scatenando diverse reazioni da parte del popolo del web, molte contrarie all’utilizzo degli animali nei circhi. Alcuni hanno infatti augurato al domatore di guarire mentre altri gli hanno augurato la morte. Ivan, sempre all’Ansa, ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare a fare il domatore.

“Non vedo l’ora di rimettermi in pista. È stata una semplice litigata di gelosia con lei che è una femminuccia. Sono sicuro di una cosa, se lei avesse voluto farmi del male, lo avrebbe fatto sicuramente. Di questo ne sono certo. Una volta preso il polpaccio avrebbe potuto continuare benissimo, invece, non lo ha fatto. A quelli che mi hanno augurato la morte, che ritengo persone stupide, neanche rispondo. Non capisco tutta questa cattiveria. Ai tanti che pensano che l’animale sia stato abbattuto, posso assicurare che non è cosi. Noi stiamo facendo gli spettacoli tutti i giorni. Anche la tigre che, diciamo, mi ha aggredito, si fa vedere per dare un segnale al pubblico che sta con noi e sta benissimo” – ha concluso.

Foto repertorio screen video