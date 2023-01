Code nei negozi di dolciumi per preparare le calze della Befana, tradizione a cui i baresi tengono molto. Da questa mattina negozi come Caputo o Marnarid o gli stessi centri commerciali sono presi d’assalto da centinaia di persone anche alla ricerca delle offerte. “Alla calza della befana non rinunciamo – racconta un genitore – quest’anno metteremo meno dolcetti, ma sicuramente la facciamo. E’ come il Natale, una magia a cui i bambini tengono”.

Sono tante le offerte proposte per i ritardatari dell’ultim’ora: sconti sulle calze e sui dolcetti. Dai cioccolatini alle caramelle, ma non solo. C’è anche chi inserisce nella calza un piccolo dono e l’immancabile carbone dolce.