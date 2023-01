Restyling questa mattina delle panchine sul lungomare Nazario Sauro di Bari: il Comune è al lavoro per ridipingere le sedute rovinate dalla salsedine. L’obiettivo è ripristinarle entro al massimo una settimana. Entro la primavera partiranno anche i lavori per aggiustare i lampioni ornamentali: molti sono stati distrutti dalle mareggiate e “mangiati” dalla ruggine. Il Comune ha stanziato un milione e 632mila per provvedere ad una manutenzione straordinaria.

