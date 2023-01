Bandiere a mezz’asta quest’oggi alla Presidenza della Regione Puglia, nella giornata di lutto regionale proclamata dal presidente Michele Emiliano per le esequie del Papa emerito Benedetto XVI, il quale svolse a Bari nel 2005 la sua prima visita istituzionale in occasione del Congresso Eucaristico.

“La sua scelta di alimentare con forza il dialogo ecumenico e interreligioso nel nome di San Nicola – ha ricordato Emiliano nel proclamare il lutto regionale – fu da noi condivisa e divenne una linea politica della città di Bari e poi anche della Regione Puglia nella convinzione che avrebbe contribuito al dialogo e alla Pace tra tutti i popoli e le nazioni storicamente contrapposti”.