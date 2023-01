Addio alla storica professoressa del liceo classico Orazio Flacco, Annamaria Bufo. Aveva 79 anni ed è stata per decenni docente di Lettere. Apprezzata per il modo semplice di insegnare, grande italianista, ha lasciato un ricordo in tutti i suoi studenti.

Tanti i messaggi di addio. “Che grande dispiacere – scrive un suo ex studente – Addio cara professoressa.Ci ha insegnato tanto. Ci ha dato anche di più.Ci ha insegnato a crescere”.