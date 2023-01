Addio a Gianluca Vialli, l’ex calciatore e dirigente sportivo amatissimo in Italia si è spento all’età di 58 anni, stroncato da un tumore. Le sue condizioni si erano aggravate qualche giorno fa quando era stato ricoverato a Londra dove risiedeva da tempo. L’ex calciatore ha lottato dal 2017 contro un tumore al pancreas. Vialli lo ha definito “un ospite indesiderato”, “un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri”.

La famiglia di Vialli ha confermato la morte dell’ex campione con una nota. “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

(Foto facebook)