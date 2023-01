Numerosi gli alberi caduti sotto la furia del vento da questa mattina a Bari. L’ultimo in corso Vittorio Veneto, all’altezza del park and ride questa sera. Un albero è caduto e ha travolto un’auto, fortunatamente provocando solo lievi ferite per i due presenti nel veicolo. Sul posto la polizia locale e vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

