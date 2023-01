Per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in via Dante ad angolo con via De Rossi . La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto la polizia locale. Si consiglia un percorso alternativo.

Your browser does not support the video tag. © RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.