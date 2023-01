Il cadavere di una donna è stato ritrovato in mare a Bari. È accaduto nel tardo pomeriggio, in particolare all’altezza di Largo Giannella, a due passi dalla ruota panoramica. A segnalare il corpo privo di vita alcuni cittadini.

Immediato l’intervento dei Carabinieri e della Capitaneria di porto, che si sono recati sul posto per recuperare il corpo e per effettuare gli accertamenti sul caso. Secondo una prima ricostruzione si tratta di una donna di 73 anni. In corso le indagini per risalire alle ipotesi sul decesso, non si esclude nessuna ipotesi.

“Era una donna anziana, vestita per bene – ha raccontato un testimone – i Carabinieri hanno recuperato la sua borsetta sugli scogli della rotonda del Lungomare e l’hanno identificata” – ha concluso.

Foto repertorio