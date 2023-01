Sono state smantellate le vecchie stazioni del bike sharing dopo 15 anni. Furono installate nel 2008 con la prima sperimentazione (fallimentare) del servizio. Il Comune però ci riprova con un bando tutto nuovo e il servizio di bici a noleggio partirà entro la fine del mese.

Nei prossimi giorni, come ha anticipato il sindaco, vedremo infatti gli operai a lavoro per l’installazione delle prime cinquanta stazioni del nuovo servizio di bike sharing che sarà gestito da una società privata in abbinamento ai pannelli pubblicitari, in linea con i bike sharing attualmente attivi in altre città d’Italia e d’Europa.

Le biciclette previste nella prima fase di avvio del servizio saranno 200 (100 tradizionali e 100 e-bike), cui seguiranno ulteriori 130 entro il 29 settembre, fino a garantire la flotta completa di 730 mezzi a regime nei prossimi anni. Così come accade per gli altri servizi di mobilità sostenibile le bici potranno essere noleggiate attraverso un’app e la prima mezz’ora sarà gratuita. Contestualmente l’azienda che gestirà il servizio ha messo a punto un tariffario per ogni esigenza che garantirà a tutti la possibilità di utilizzo. Nel frattempo gli uffici stanno lavorando alla progettazione dei nuovi itinerari ciclabili, per oltre 35 km già finanziati che offriranno un’infrastruttura ciclabile efficace per garantire gli spostamenti in città.

(in foto la stazione di piazza Moro smantellata)