Rischio frana, chiuso il sentiero nel parco della Murgia materana nel tratto che conduce all’ingresso di Porta Pistola, al Belvedere. È quanto deciso in seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati nelle scorse ore dal presidente e da un funzionario dell’Ente parco della Murgia materana. È stato proprio lo stesso ente, nelle scorse ore, a emettere un’ordinanza di chiusura immediata.

Il sentiero in questione è il 106, quello che conduce all’ingresso di Porta Pistola al Belvedere attraverso il “Ponte sospeso”. “La decisione – sottolineano in un comunicato – è determinata dalla presenza di una frattura su uno sperone roccioso che potrebbe causare gravi rischi per la sicurezza pubblica” – concludono. Allertata anche l’amministrazione comunale proprietaria dell’area, oltre ai Vigili del Fuoco. Adesso si dovrà provvedere a valutarne la gravità.

Foto repertorio