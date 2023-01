La presentazione nazionale a Roma, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, in una conferenza stampa moderata dal Direttore Enzo Magistà, alla presenza del Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e del Presidente della Commissione Cultura del Senato Roberto Marti. Presenti anche i massimi rappresentanti della Regione Puglia, a cominciare dal Presidente Michele Emiliano con l’Assessore al Turismo, Gianfranco Lopane. In rappresentanza del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia anche il Direttore Aldo Patruno.

A rappresentare Putignano la Sindaca Luciana Laera, il Presidente della Fondazione Carnevale Giuseppe Vinella ed il Direttore Organizzativo della Fondazione Gianluca Ignazzi. Per l’occasione la Fondazione del Carnevale di Putignano ha potuto contare sulla presenza della Madrina del Carnevale di Putignano 2023, la conduttrice televisiva Mara Venier.

Con l’edizione 2023 del Carnevale, Putignano si candida a diventare capitale italiana del divertimento per tutto il mese di febbraio grazie ad un programma di intrattenimento che parte dalle sfilate dei maestosi Giganti di Carta, i carri allegorici in cartapesta, e abbraccia eventi ed ospiti musicali e artistici di richiamo nazionale. Il tutto sviluppato sull’evoluzione del tema della Fiaba, scelto per caratterizzare la 629^ edizione del Carnevale, tra i più longevi d’Europa.

GLI ARTISTI DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO 2023 – Angelo Duro, Margherita Vicario, Dargen D’amico e Geolier al Carnevale di Putignano, accanto alla Madrina Mara Venier. Eccoli i primi grandi ospiti della 629^ edizione del Carnevale di Putignano.

ANGELO DURO si esibirà nello show “Sono cambiato”, venerdì 3 febbraio ore 21.00 presso il “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale Putignano). Gli spettacoli del giovane comico palermitano, ex Iena e personaggio televisivo humor del momento, fanno sold-out ad ogni replica ed anche a Putignano non farà eccezione a giudicare dai primi giorni di ticketing.

MARGHERITA VICARIO sarà in concerto, sabato 4 febbraio, ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del primo corso mascherato “Opening Party”. Cantautrice pop-rap e anche attrice italiana, nota al pubblico tv e cinematografico. Ha lavorato in featuring con Francesca Michelin, Elodie e Cosmo. Molto amata per il pezzo “Come va”.

DARGEN D’AMICO in concerto, domenica 12 febbraio, ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del secondo corso mascherato “Dove si balla”. Il Giudice di XFactor, premiato “Artista dell’anno 2022”, con la hit “Dove si balla” ha raccolto 58 milioni di ascolti su Spotify.

Molto attesa la presenza di GEOLIER in concerto domenica 19 febbraio, alle ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del terzo corso mascherato “The Greatest Show”. Il 6 gennaio 2023 è uscito il nuovo disco del trapper napoletano dal titolo “Il coraggio dei bambini”. In meno di 3 anni Geolier è diventato il top player italiano. Disco di platino a fianco di Sfera Ebbasta nel tormentone “M’ Manc”. I suoi pezzi raccolgono fino a 100milioni di ascolti su Spotify. La Madrina della 629^ edizione del Canevale MARA VENIER sarà a Putignano in occasione del “Fat Tuesday”, quarto corso mascherato del martedì grasso, il 21 febbraio dalle ore 18.30.

A PUTIGNANO SARA’ “TUTTA UN’ALTRA FIABA” – Installazioni, intrattenimento e il sipario di luci più grande mai realizzato al mondo. Il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Giuseppe Vinella e il Direttore Organizzativo Gianluca Ignazzi hanno presentato le attrazioni della 629^ edizione: Un VILLAGGIO DELLE FIABE in piazza Moro che ospiterà una CASA DI MARZAPANE e l’ALBERO DELLE FIABE, entrambi in cartapesta, e poi il CIRCO DELLE FIABE come area food al coperto, e GONFIABILAND per intrattenere i bambini di ogni età da mattina a sera. Fra le installazioni annunciato, inoltre, uno straordinario SIPARIO DI LUCI realizzato da Faniuolo Illuminazioni, alto 20 metri e largo 15 metri, con una cascata di fili di luci che si aprirà al passaggio di ogni carro allegorico ricreando un magico effetto teatro. Sarà il sipario di luminarie più grande mai realizzato al mondo.

LE DICHIARAZIONI DEGLI INTERVENUTI – Il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano – “Credo che nella nozione di cultura e di bene culturale non ci siano soltanto i paesaggi o monumenti ma anche le opere dell’umanità, quel che le persone in secoli di storia da un punto di vista culturale hanno creato e che poi essendosi consolidate nel tempo sono diventati essi stessi patrimonio. Le comunità si basano sul sentire comune e certamente il Carnevale di Putignano appartiene a questo sentimento, a questo sentire comune di tradizione, di storia e di identità e ci appartiene e va sostenuto e preservato”.

La Madrina Mara Venier – “Dopo 30 anni dalla mia prima volta al Carnevale di Putignano per me è un vero onore poter tornare. Prima di tutto perché ritorno dopo tanti anni con una consapevolezza ed una maturità diversa, e poi perché ritorno a casa, ecco il legame sentimentale, perché Putignano è a pochi chilometri dalla terra dei miei nonni, Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. Sarò la Madrina del Martedì Grasso ma conto di arrivare anche prima per poter godere di questa splendida terra. Ogni volta che torno in Puglia sono felice, sono contenta”. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – “Il Carnevale di Putignano è una macchina poderosa che il Comune di Putignano e la Regione Puglia assieme al Governo hanno messo insieme e sostenuto. Un bello spirito di squadra per salvare quel che di bello i nostri nonni e progenitori ci hanno lasciato”.

L’Assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane – “Il Carnevale di Putignano è il più lungo d’Europa e tra i più antichi al mondo, quest’anno sarà anche quello più coinvolgente e moderno. Un’organizzazione straordinaria che si inserisce nella programmazione turistica e culturale sostenuta dalla Regione Puglia e che, dopo due anni di stop causati alla pandemia, apre le porte ad una 629esima edizione ricca di sorprese nella sua connotazione fiabesca. La Puglia, attraverso il Carnevale di Putignano e gli altri Carnevali regionali, è attrattiva anche in questo periodo dell’anno puntando sull’artigianato artistico e le tradizioni culturali per ampliare e diversificare la sua offerta turistica. Al centro, come sempre, la maestria dei cartapestai e la loro passione in una tradizione riconosciuta come patrimonio identitario pugliese. Accanto ai carri allegorici e alle maschere, gli attesissimi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, insieme alle installazioni innovative, animeranno una città in festa già dal 26 dicembre scorso quando, il rituale religioso in onore di Santo Stefano e la Festa delle Propaggini, hanno inaugurato il Carnevale. L’interesse che la manifestazione continuerà a suscitare per turisti e residenti, per grandi e piccoli, sarà lo specchio di una comunità che vive la sua storia e la sua cultura, tra sacro e profano, con quello spirito di condivisione e accoglienza che distingue i pugliesi e la nostra regione nel mondo”.

La Sindaca di Putignano, Luciana Laera – “Una vetrina d’eccezione per il nostro amato Carnevale, giunto alla 629^ edizione, che abbiamo presentato a Roma, al Senato della Repubblica. Un’occasione importante per dare lustro non soltanto alla secolare tradizione della kermesse putignanese, che quest’anno vedrà la presenza di noti artisti nazionali e di Mara Venier come madrina d’eccezione, ma anche all’impegno economico che il Governo ha voluto riconoscere alla nostra manifestazione. Una sinergia istituzionale, tra Comune, Governo e Regione, che certamente ci consentirà di capitalizzare l’impegno nel segno della valorizzazione. Perché il nostro carnevale abbia ricadute positive sul territorio regionale, ma anche un respiro più nazionale. Il Carnevale della ripartenza è vicino, indossiamo la nostra maschera preferita e torniamo a fare festa tutti insieme. Quest’anno, a Putignano, sarà tutta un’altra fiaba”.

Il Presidente della Fondazione Carnevale, Giuseppe Vinella – “Abbiamo legato la storicità di un carnevale che conta quest’anno 629 anni alla presentazione in una sede storica come la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un segno di congiunzione fra la storia d’Italia e la storia della nostra bella Puglia come il Carnevale di Putignano che quest’anno ritornerà con un programma ricchissimo per riportarlo alla ribalta nazionale così come merita”.

Il Direttore Organizzativo della Fondazione Carnevale, Gianluca Ignazzi – “Dopo due anni di stop abbiamo il dovere di restituire agli amanti del Carnevale una grandiosa edizione, abbiamo scelto per questo di non limitarci solo allo spettacolo delle Parate ma di costruire una vera e propria esperienza che permetterà di vivere l’intera giornata e non solo le due ore di sfilata: per celebrare la nostra puglia realizzeremo un grande sipario di luci (un’istallazione di più di 20 metri di altezza realizzato con le luminarie tradizionali che si aprirà al passare di tutti i maestosi carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere) e poi per celebrare il tema 2023 “L’evoluzione della Fiaba”, un grande villaggio per piccini ma anche per grandi dove poter visitare una vera Casa di Marzapane ricca di dolciumi, l’area Gonfiabiland con gonfiabili giganti. Il tutto incluso nel ticket d’ingresso, non solo sfilate quindi. E non finisce qui, oltre ai grandi artisti che saliranno sul palco ci sono tante sorprese che annunceremo nei prossimi giorni. Inoltre, ci teniamo a sottolineare che sarà un carnevale per tutto, quindi con zero barriere”