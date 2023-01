Ennesimo caso di attacco di un felino a un domatore in un circo. Questa volta la scena horror arriva da Sochi, sul Mar Nero, dove il 4 gennaio 2023, era in corso uno spettacolo di circo russo a cui assistevano 1200 persone. Dentro il recinto della gabbia c’erano Alexey Makarenko, 42 anni, e sua moglie Olga Borisova, 43, entrambi domatori di felini. Con loro c’erano quattro leoni maschi che, come purtroppo spesso accade, sono costretti a compiere esercizi con la frusta. Come documenta il drammatico video ripreso col cellulare da uno spettatore tra il pubblico, c’erano soprattutto famiglie con bambini, l’orrore inizia quando due maschi iniziano a litigare tra loro.

I due domatori cercano di separarli con una frusta e sembrano riuscirci. Ma poi uno dei leoni di 200 chilogrammi di peso attacca alle spalle il domatore e subito la moglie che ha subito reagito all’attacco del leone, gli viene in soccorso riuscendo a metterlo in fuga. Contemporaneamente le luci vengono spente e il personale entra in modalità di emergenza dispiegando cannoni ad acqua e “granate soniche” per scoraggiare le bestie. Makarenko intanto si alza e lancia un oggetto al leone per spaventarlo, ma viene nuovamente aggredito e questa volta oltre all’intervento della moglie sono stati utilizzati idranti. Sorprendentemente, la coppia si è poi inchinata e abbracciata davanti al pubblico come se nulla fosse accaduto.

Ma le immagini della schiena e delle braccia del domatore, con profondi graffi e buchi, raccontano tutt’altra storia. La vita di Alexey Makarenko, non è in pericolo, poiché l’artista ha ricevuto immediatamente tutta l’assistenza medica necessaria ed è potuto tornare sul circo lo stesso giorno. “È una situazione lavorativa abbastanza normale, può succedere di tutto: sono predatori“, ha ammesso il domatore a un sito di notizie russo. “È comune per i leoni maschi, c’era un conflitto tra loro. E questo [colui che ha attaccato] voleva litigare“, ha spiegato Makarenko, che ha chiarito che l’animale sta bene e continua a partecipare agli spettacoli. Il domatore ha anche spiegato in un’intervista di aver lanciato uno sgabello al leone dopo l’attacco per legittima difesa e che l’animale non ha subito danni. “Lo sgabello pesa meno di 3 chili. Cos’è per un leone di 200 chilogrammi? Le mie mani e quelle di mia moglie erano vuote in quel momento, e affrontare un leone a mani vuote sarebbe impossibile”, ha detto l’allenatore. L’incidente è avvenuto alla fine dello spettacolo.

