Ignoti hanno tentato di avvelenare una colonia felina in un’area alla periferia di Nardò, Salento, utilizzando un prodotto particolarmente velenoso, forse un lumachicida, che ha provocato la morte di tre gatti e spasmi e convulsioni al resto della colonia, composta da altri sette gatti. Il pronto intervento dei volontari e del personale della Polizia Locale ha consentito salvare gli animali che sono stati portati in cliniche veterinarie di Lecce e Galatone. I gatti non sono più in pericolo di vita. La Polizia Locale ha avviato indagini per risalire all’autore dell’avvelenamento. (foto repertorio)

