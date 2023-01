Una fila di specchietti spaccati e danni non da poco per i proprietari delle auto parcheggiate in via De Giosa, nel quartiere Madonnella. “Ieri notte – tuona sui social il proprietario di una delle auto danneggiate – su via De Giosa un vandalo, quasi certamente ubriaco, ha danneggiato la mia auto e diverse altre parcheggiate su via De Giosa”.

