Si è tenuta oggi l’assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, che ha nominato la dottoressa Anna Maria Tosto presidente del Consiglio di amministrazione, del quale fanno parte i componenti Luciana Cazzolla e Francesco Murianni.

Anna Maria Tosto, magistrato in quiescenza, è stata – tra l’altro – Procuratrice generale presso la Corte di Appello di Bari. Il CdA ha ricevuto il mandato di provvedere ad una revisione dello Statuto e dell’assetto organizzativo della Fondazione, assicurando la continuità della gestione amministrativa.

“Ringrazio la dottoressa Anna Maria Tosto per aver accettato l’incarico di presidente della Fondazione Apulia film commission – ha commentato il presidente della Regione Puglia – in questo modo la fondazione potrà disporre non solo delle sue straordinarie competenze giuridiche, assai utili in questo momento in cui è impegnata nella riscrittura dello Statuto, ma anche di una raffinata intellettuale capace di leggere il contesto operativo della Fondazione nella maniera più completa e autorevole” – ha concluso.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.