Aleggia nell’aria da mesi e carte alla mano si farà. Il progetto che vede la realizzazione di piste ciclabili su via Quintino Sella e via De Rossi, non è mai stato messo da parte nonostante nonostante le polemiche dei residenti e dei commercianti che vivono e lavorano in quelle – che sono considerate – due arterie del centro. Mentre l’amministrazione comunale fa orecchie da mercante, in via Quintino Sella sostengono che gli spazi non consentono una sede ciclabile dedicata: esiste una corsia riservata al Tpl e sarebbe prevista proprio in corrispondenza della corsia riservata ai bus (secondo una tipologia contemplata dalle recenti modifiche del Codice della strada). Convince anche meno la ciclabile in via De Rossi che comprometterebbe posti auto e sicurezza.

“Ciò che si contesta – spiega Attilio Simone, promotore della raccolta firme contro questo progetto – è la totale mancanza di dialogo con l’amministrazione e con il sindaco, in particolare. Il loro non è un ‘no’ pregiudiziale, si tratta di fare scelte che sappiano coniugare la tutela della sicurezza nei trasporti e dei pedoni con l’altrettanta importante salvaguardia del commercio e della qualità della vita dei residenti. Oltretutto, allo stato, cosa non meno importante per un livello accettabile di qualità della vita, la realizzazione della famigerata pista ciclabile porterebbe inevitabilmente ad inasprire i rapporti umani. Basterebbe osservare quello che accade quotidianamente in Corso Vittorio Emanuele, che pure può contare su una carreggiata molto più ampia rispetto a Via De Rossi, ad esempio. In prossimità degli esercizi commerciali ci sono vigili sempre più presenti a redarguire clienti e fornitori che hanno la sacrosanta necessità del carico e scarico. Per via De Rossi a queste categorie, si aggiunga quella dei residenti che materialmente, per carenza di spazi, non potrebbe fare fermate nemmeno per la salita e la discesa di persone disabili”.

Secondo Simeone, i baresi sono sempre pronti al cambiamento, ma quello fatto con raziocinio e nel rispetto di tutte le esigenze. “Non basta dire – sottolinea – che la pista ciclabile si realizza per impedire le fermate in seconda fila. Questo è un ‘cambiamento’ contro, non un cambiamento per migliorare le condizioni di vivibilità. Molte delle persone con cui ho parlato pongono questioni importanti. Per esempio, l’efficientamento e il potenziamento della mobilità pubblica, la realizzazione di parcheggi pubblici, il potenziamento dei park and ride, la ridistribuzione dei servizi pubblici attraverso l’accorpamento in strutture facilmente raggiungibili. Certo, si tratta di progetti magari finanziati con il PNRR e destinati a ridisegnare Bari facendola diventare finalmente la capitale europea del benessere”.

Resta poi l’amaro in bocca per un mancato confronto con la cittadinanza da parte dell’amministrazione. “I cittadini, residenti e commercianti – spiega ancora Simeone – hanno manifestato l’interesse ad un confronto con il Comune che ad oggi non c’è stato. A malincuore abbiamo appreso dal comunicato presente sul sito istituzionale che l’unico dialogo il Comune lo ha avuto con le associazioni che meritoriamente ‘sponsorizzano’ l’uso delle due ruote. Con i residenti e con i commercianti, ahimè, – conclude -ancora nulla”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.