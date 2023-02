Dopo lo straordinario successo ottenuto in poco più di 2 mesi, la mostra internazionale Real Bodies Experience di Bari proroga l’apertura fino al 12 marzo 2023. Questi ulteriori giorni consentiranno ai visitatori e alle scuole di immergersi nello straordinario viaggio all’interno del corpo umano allestito negli spazi del Teatro Margherita. Proprio le scolaresche hanno risposto in maniera eccezionale a questa modalità sorprendente e innovativa di comprendere il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa.

Real Bodies – organizzata da Cube Comunicazione e Time 4 Fun, con il patrocinio del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e degli Aeroporti di Puglia – è la celebrazione del dinamismo e della trasformazione che permeano l’essere umano, immaginata per condurre il visitatore attraverso esperienze multiforme. Attraversando le sale del Teatro Margherita è possibile capire come l’essenza dell’essere umano sia il cambiamento, ma anche prendere coscienza della nostra stretta parentela con pesci, rettili, uccelli, meduse, virus e batteri. A ciò si lega l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche relative alla salute, informandolo sui pericoli delle dipendenze e su come queste trasformano il nostro corpo. Una sezione è inoltre dedicata alla diffusione dei risultati sulle nuove ricerche nei campi della cibernetica, del machine learning, dei dispositivi medici, della bio meccanica, in modo da ispirare e incoraggiare i visitatori più giovani a intraprendere carriere scientifiche.

La mostra è concepita affinché il visitatore sia parte attiva della visita e il filo conduttore sono le esperienze che coinvolgono il corpo e la mente attraverso la divisione in tre tipologie: l’esperienza didattica, l’esperienza fisica e l’esperienza virtuale, quest’ultima per provare in prima persona alcune esperienze sensoriali legate alla percezione. Real Bodies è dunque costruita come un viaggio attraverso 8 esperienze legate al nostro corpo. Alcune di esse fanno riferimento alle grandi transizioni della nostra vita e ai meccanismi che la regolano, altre sono esperienze che la medicina deve affrontare ogni giorno: le malattie, le fratture, i trapianti. Altre ancora ci proiettano in un futuro non troppo lontano: il corpo aumentato e il potenziamento delle nostre abilità. I grandi temi trattati sono dunque afferenti all’apparato scheletrico, all’apparato muscolare, a quello gastrointestinale e respiratorio, all’apparato riproduttore e agli embrioni, all’apparato urinario, a quello cardiovascolare e al sistema nervoso.

