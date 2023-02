Il Comune di Bari aderisce alla rottamazione prevista dalla Legge di Bilancio. Via libera quindi allo stralcio di interessi e sanzioni per Imu e Tari e degli interessi delle multe elevate tra il 31 dicembre 2015 e il primo gennaio 2020. Si parla di stralcio “parziale”: i cittadini non pagheranno interessi e sanzioni, ma l’importo dovuto per le tasse o per le multe (al di sotto dei mille euro) dovrà essere saldato. Le somme non dovute invece saranno automaticamente cancellate, senza bisogno che il contribuente presenti domanda.

Le mancate entrate, che sarebbero comprese tra i 500mila e i 700mila, sono già state ammortizzate dal Comune negli anni passati e quindi non creano alcun problema al Bilancio. In questa maniera l’amministrazione punta a venire incontro ai cittadini da una parte, dall’altra comunque registrerà maggiori entrate, considerando che i cittadini che aderiranno alla rottamazione, comunque dovranno pagare l’importo delle tasse previste.

