Nuova vita per il Municipio V, in particolare per i porticcioli di Palese e Santo Spirito e per la zona in vico Traversa ( a Santo Spirito). Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha infatti approvato oggi tre delibere relative ad altrettanti studi di fattibilità per interventi che riguardano la riqualificazione dei porti di Palese e Santo Spirito, con i relativi spazi pubblici, e la realizzazione di un’area parcheggio nelle vicinanze del porto di Santo Spirito. Di seguito, una sintesi dei provvedimenti approvati:

Studio di fattibilità inerente la riqualificazione del porto di Palese e degli spazi pubblici annessi, dell’importo complessivo di 1.200.000 euro.

L’intervento, a carattere prevalentemente manutentivo, riguarderà la sistemazione del molo e dello scalo di alaggio e sarà preventivamente concordato con la Capitaneria di porto di Bari e con il Genio civile opere marittime. Il porto, allo stato attuale, è caratterizzato da precarie condizioni del piano di calpestio dei bracci di sottoflutto e sopraflutto, che sono perciò interdetti alla circolazione pedonale come pure lo scalo di alaggio, quest’ultimo interdetto anche all’accesso. La progettazione dovrà garantire la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Studio di fattibilità inerente la riqualificazione del porto di Santo Spirito e degli spazi pubblici annessi, dell’importo complessivo di 850.000 euro.

Anche in questo caso l’intervento di riqualificazione, preventivamente concordato con la Capitaneria di porto di Bari e con il Genio civile opere marittime, avrà carattere prevalentemente manutentivo e riguarderà la sistemazione del molo e dello scalo di alaggio. La progettazione dovrà garantire la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica;

Studio di fattibilità per i lavori di realizzazione di un parcheggio a raso nell’area prospiciente il vico Traversa a Santo Spirito, nei pressi della Caserma Carabinieri e del Poliambulatorio ASL, dell’importo complessivo di 1.500.000 euro

La realizzazione di un parcheggio attrezzato ha come obiettivo quello di accrescere e facilitare la fruibilità e l’accessibilità del porto e del quartiere di Santo Spirito, degli attrattori e dei servizi di quartiere previsti ed esistenti. L’area oggetto di intervento, di circa 16.000 mq, consiste attualmente in un terreno incolto, non utilizzato e degradato. Il parcheggio a realizzarsi, completamente drenante, comprenderà circa 400 posti auto, mentre la disposizione degli stalli a 45° permetterà di ricavare spazi tra le aree a parcheggio dove saranno piantumati alberi e arbusti e allocati i pali della pubblica illuminazione. La diffusa presenza del verde permetterà di abbattere l’impatto ambientale dell’opera.

“Con l’approvazione di queste tre delibere sarà possibile dare nuova vita e funzionalità ai tratti di costa e agli spazi pubblici in corrispondenza dei porti di Palese e Santo Spirito, che da tempo attendevano una riqualificazione complessiva – ha spiegato l’assessore Galasso -. Per quanto riguarda Santo Spirito, una delle delibere riguarda la realizzazione di uno spazio destinato a parcheggio, visto che l’appalto per la riqualificazione del lungomare, già aggiudicato e di prossimo avvio, ridurrà sensibilmente la capacità di parcheggio nell’area interessata dai lavori. Il nuovo parcheggio sarà realizzato stessi standard adottati per il park&ride di largo 2 Giugno e per il parcheggio di via Pietro Sette: alta permeabilità, forte impatto green, illuminamento diffuso e videosorveglianza. Sorgerà su un’area attualmente incolta, adiacente alla stazione dei Carabinieri e al Poliambulatorio, estesa su 16mila metri quadri che dista appena 200 metri dal porto e che al termine dei lavori potrà ospitare oltre 400 auto. L’opera, già inserita nel Piano triennale delle Opere pubbliche, sarà servita da diverse viabilità di accesso: da via Napoli, utilizzando la traversa 19 A, da vico Traversa ma anche da via Principessa Mafalda e via Carnia, oggi cieche, che saranno riconnesse al nuovo parcheggio per facilitarne l’accesso tanti ai residenti quanto ai visitatori che specie d’estate raggiungono il quartiere. Per questo intervento sarà necessario acquisire una serie di aree oggi di proprietà privata attraverso degli espropri: abbiamo già avviato una serie di interlocuzioni con i proprietari dei suoli per consentire che questi vengano utilizzati già in concomitanza con l’avvio del cantiere per la riqualificazione del lungomare di Santo Spirito grazie a una serie di interventi minimi” – ha sottolineato entrando nel merito delle altre due delibere.

“Sono sostanzialmente analoghe – ha spiegato – e riguardano la riqualificazione del porto e degli annessi spazi pubblici a Santo Spirito e Palese, con una differenza di impatto economico dovuta al fatto che gran parte elle aree adiacenti al porto di Santo Spirito sono già ricomprese nel progetto di prossima cantierizzazione per il restyling del lungomare. L’approvazione di questi tre progetti ben risponde agli obiettivi della nostra amministrazione, da tempo impegnata a valorizzare l’intera linea di costa cittadina con interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione sostenibili e attenti alle peculiarità dei diversi quartieri, come nel caso delle due marine sul litorale nord” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle del presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi.

“Si parlava da molto tempo dell’esigenza di riqualificare il porticciolo di Palese per renderlo pienamente fruibile ai cittadini – spiega -. Per questo qualche mese fa abbiamo avviato un percorso di partecipazione aperto ai singoli cittadini e alle associazioni del territorio per definire quale avrebbe potuto essere il futuro migliore per quell’area, che ha iniziato a cambiare volto dopo l’abbattimento del rudere dell’ex Ancora, che ha lasciato spazio a una piattaforma dove i cittadini potranno prendere il sole. Il percorso condiviso ha individuato nel porto un luogo importante, da valorizzare anche attrezzando lo spazio destinato ai depositi dei pescatori con un anfiteatro che guardi al mare, mantenendo comunque in vita la tradizione di ormeggiare le barche in legno in modo adiacente all’ex Ancora” – ha sottolineato.

“Un altro risultato importante della partecipazione è il progetto per il parcheggio che sarà attrezzato nei pressi del Poliambulatorio di Santo Spirito – ha proseguito – un’area che speriamo di poter rendere disponibile, sebbene in via provvisoria, già dalla prossima estate per alleggerire la pressione del traffico sul centro del quartiere. A questa soluzione si aggiunge il piano di convenzioni sul quale stiamo lavorando con diversi parcheggi privati che saranno serviti da navette dedicate. La nostra intenzione è quella di rendere il lungomare di Santo Spirito sempre più vivibile tanto per i residenti quanto per i visitatori, che a seconda della direzione di provenienza, potranno optare per il parcheggio già esistente in via Udine (a monte) o per la nuova area parcheggio (a valle). Ringrazio le associazioni e i cittadini, che hanno offerto il proprio contributo alla discussione sul futuro del nostro territorio, e l’amministrazione comunale per aver dato seguito a una serie di impegni presi nell’interesse della comunità amministrata, in coerenza con gli obiettivi di mandato del Municipio V” – ha concluso.

