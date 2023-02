Nel primo fine settimana di apertura di Primark a Casamassima si registra il tutto esaurito. Centinaia di persone in coda (foto scattata alle 15.40 di oggi sabato 4 febbraio). Sono bloccati persino i corridoi per passare da un negozio all’altro. Ci sono numerosi militari delle forze dell’ordine sul posto per controllare la folla. Pare che siano stati persino organizzati dei bus dalle altre province pugliesi per raggiungere Primark.

