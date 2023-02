Si è spacciato per “operatore antifrode” di Poste Italiane ed è riuscito a truffare una 32enne di Adelfia, la cantante attrice Rose Mary Nicassio, che ha denunciato il tutto sui social e ai carabinieri. Tutto è iniziato con un messaggio da “info point” delle Poste che avvertiva la malcapitata di un attacco ai suoi conti. “Vorrei aiutare la conoscenza del fenomeno, per fare in modo che meno persone possibili possano perdere le proprie forze fisiche, mentali, economiche – ha scritto sui social la donna -. Questa gente è capace di entrare nelle vite, insinuarsi nel nostro dolore e nelle fragilità, ostacolando la realizzazione dei nostri sogni e inficiando la nostra salute mentale».

Rose Mary racconta quanto accaduto giovedì 2 febbraio: dopo aver ricevuto una mail, risponde fornendo però dei dati anche errati (per sbaglio) e viene richiamata da un uomo che dice di essere un operatore anti frode e che la convince, inviandole anche documenti vari, di non essere un truffatore. Le fornisce il suo numero anche personale con il quale rimane in contatto con lei anche dopo aver perpetrato la truffa.

L’uomo riesce a rubarle mille euro, convincendo la 32enne a versare dei soldi su un conto italiano per poi riaverli con un successivo accredito. «Sono andata nel panico, non sapevo cosa fare, ho perso la lucidità – racconta la donna nel video pubblicato sui social – Ero preoccupata perché avevo foto di persone e bambini a me vicini, dati, denaro”.

Solo in seguito la 32enne si accorge di essere stata truffata e si rivolge ai carabinieri, bloccando anche il numero dell’uomo che aveva continuato a contattarla chiedendo informazioni su come stesse. “Mi chiedeva dove fossi, che cosa facessi e come stessi e mi rassicurava che avrei ricevuto presto i rimborsi dei pagamenti. Ho bloccato il suo numero e ho presentato denuncia”, conclude la donna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.