Sono iniziati i lavori di valorizzazione dell’ex Manifattura tabacchi al cui interno sarà realizzata la nuova sede del Cnr. “La riqualificazione di questa parte della Manifattura è un intervento fondamentale di riuso per il Libertà, stretto tra la ferrovia e il mare – commenta l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli – Un intervento davvero importante per il quartiere”.

Il cantiere è stato affidato all’A.T.I. composta da S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa e Edil Alta Srl per un importo pari a 26.466.092.27 euro ad esito della procedura negoziata curata da Invimit per l’affidamento dei lavori.

L’area interessata dai lavori, che si estende su una superficie di circa 20mila metri quadri, sarà dedicata a nuove funzioni attraverso interventi di bonifica e consolidamento statico, efficientamento energetico, realizzazione di impianti elettrici, speciali e meccanici del tipo più avanzato per rispondere alle esigenze rappresentate dal CNR. Saranno inoltre allestiti laboratori e uffici per accogliere le attrezzature e gli arredi del CNR in base ai riferimenti dallo stesso forniti in fase di progettazione. Nell’ambito del cantiere saranno riqualificate anche le aree esterne, costituite principalmente da due grandi cortili interni di oltre 2000 mq, con la sistemazione a verde e l’installazione di strutture temporanee legate alla ricerca quali serre e depositi speciali. I lavori si concluderanno nel 2025. (foto facebook)

