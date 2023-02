Sono in corso i lavori di potatura dei pini e dei platani che ombreggiano rispettivamente i marciapiedi di via Caldarola e via Peucetia, nel quartiere Japigia.

“Questa manutenzione necessaria e fortemente richiesta dai residenti – spiega Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I – donerà un aspetto migliore alle strade e aumenterà la sicurezza delle spesse soprattutto nelle ore notturne dove, le folte chiome, ombreggiavano i corpi illuminanti. Le aiuole e gli alberi non saranno più percepiti come elementi di disagio, ma come vere risorse”.

“Una manutenzione – precisa ancora Leonetti – nell’ottica della politica green del Comune di Bari, che vede protagonisti gli uomini della Multiservizi in un quartiere sempre più proiettato ad ospitare il patrimonio verde della nostra città. Tanti i giardini realizzati in questi anni nel quartiere a cui si sommeranno i grandi parchi previsti per Japigia. Questa lavorazione durerà alcune settimane e costringe gli operai a interdire il transito delle auto su parte delle carreggiate. Loro cercano di creare il minimo del disagio, ma voi, cercate di collaborare, perché anche in questo caso a vincere sarà il gioco di squadra”.

