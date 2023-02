Dito puntato contro la polizia locale “colpevole” di poca tolleranza nei confronti delle auto in sosta. Il risultato è che tra grattini scaduti e soste selvagge (anche se – come spesso i baresi ripetono – “solo per attimo”), le multe sono diventate un incubo per la maggioranza dei cittadini. Soprattutto quelli che abitano o lavorano in centro. “Noi residenti e commercianti – tuona un utente – continuiamo a vedere e a subire una pioggia di multe. Vorremmo capire se questa situazione finirà mai e se il Comune – prosegue – troverà mai una soluzione: i posti auto in centro non ci sono e, nonostante ripetuti inviti dei cittadini, l’amministrazione non vuole crearli, ma al tempo stesso la gente ha bisogno di venire e sostare in centro.

Secondo voi – prosegue ancora – è possibile una situazione del genere in un paese civile e in un centro di una città come Bari che subisce ormai solo chiusure di attività commerciali spaccate e quant’altro? Confido – conclude – nella nostra amministrazione affinché si trovi una soluzione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.