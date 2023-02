Un uomo di 74 anni di Barletta ha donato il fegato e i reni: è la terza donazione multiorgano dell’anno all’ospedale Bonomo di Andria. “Ringraziamo la moglie e i due figli dell’uomo che senza esitazione hanno acconsentito alla donazione – ha detto Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni per la Asl Bt – la loro sensibilità e il loro amore per la vita oggi hanno consentito di dare una risposta di speranza a chi era in attesa di trapianto”.

Nelle sale operatore dirette dal dottor Nicola Di Venosa si sono alternate l’ equipe chirurgica del Policlinico Cardarelli di Napoli che ha prelevato il fegato per una urgenza nazionale e l’equipe del Policlinico di Bari che ha prelevato i reni. “Il nostro primo e immediato pensiero di vicinanza va alla famiglia – ha detto Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – il loro “sì” ha un valore inestimabile. Ringraziamo poi tutti gli operatori sanitari che a vario titolo e in momenti diversi della complessa procedura di donazione intervengono per consentire che tutto vada al meglio”.

Nei giorni scorsi, inoltre, c’è stata anche la prima donazione a domicilio di cornee di Andria: “Abbiamo avviato questa procedura con la stretta collaborazione del 118 coordinato dal dottor Donato Iacobone l’anno scorso – racconta Vitobello – e stiamo continuando a lavorare in sinergia per rendere questa procedura possibile. Questa terra continua a dimostrare grande solidarietà e amore per la vita”.

