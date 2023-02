Sono ormai ben noti i principali aspetti che tracciano la Storia della nostra Città. Grazie ad un paziente lavoro di ricognizione, sappiamo ciò che avvenne nella tarda età, subito dopo il crollo di Roma, e ciò che fece della Città di Bari un importante e strategico nodo di raccordo con l’Impero Bizantino. Sono altresì noti gli eventi che dalla metà del IX secolo e fino al III e IV dello stesso determinò la non mai dimenticata esperienza di un dominio saraceno e di un sultanato o di un emirato a Bari. Non ultime in quel periodo, e sullo scorcio del trapasso tra primo e secondo millennio, le vicende che videro nuovamente una ripresa bizantina, l’approdo dei veneziani, l’arrivo delle ossa di San Nicola ed infine la discesa e l’avvento dei duchi, poi re normanni.

Un complesso di avvenimenti che trova nelle testimonianze archeologiche, architettoniche nella tradizione, una precisa collocazione documentaria, che tuttavia resta orfana della spiegazione e documentazione relativa ad ampi momenti cronologici, come ad esempio l’assenza di una precisa ed ordinata documentazione archeologica della Città, durante tutto il periodo romano. Alcune significative particolarità delle vicende che hanno contrassegnato oltre mille anni di storia della Città di Bari, sono spesso, nella storiografia ufficiale, sottaciute o ignorate, così come discutibili appaiono alcune ricostruzioni del palinsesto archeologico e architettonico così come ricostruito dagli studiosi del tempo. La nostra iniziativa serve, dunque, a farci e farvi conoscere quelli che potremmo definire “dettagli” ma che invece offrono una lettura più appropriata di talune “emergenze” notevoli, ma non note.

Vogliamo offrire ai Soci una occasione per rinnovare l’interesse della Storia della Città, puntando su risvolti ancora poco conosciuti e mai attentamente valutati. E’ dunque un invito a chi già sa, a chi presume di sapere ed a chi è solo curioso di conoscere e ascoltare con un premio finale, il gusto di imparare sempre qualche altra cosa percorrendo stradine e piazze di Bari Vecchia, si snoderà il racconto del nostro storico passato, conducendoci alla visita di un antico storico oratorio, aperto appositamente per noi, i resti di un Monastero basiliano edificato dai Dottula e dell’antico anfiteatro romano dove al posto dell’arena una piazza ricorda la dominazione araba a Bari, ed altro ancora in una memorabile mattinata sulle tracce del passato.

L’appuntamento sabato 11 febbraio alle ore 9,30 in via Sparano, angolo Corso Vittorio Emanuele.

