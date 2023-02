Ricca di vitamine e antiossidante, oggi in tavola portiamo l’arancia. Si tratta, in particolare, di un frutto appartenente alla famiglia delle Rutacee, che è tipico delle stagioni fredde ed è capace di apportare notevoli benefici all’organismo.

Sono molte le proprietà relative a questo frutto. L’arancia, in particolare, è un’alleata della vista per via della massiccia presenza di carotenoidi, ma non solo. Tra le sue proprietà spicca la presenza di fibre, capaci di alleviare stitichezza supportando l’appartato digerente stimolando, inoltre, l’eliminazione delle tossine. Ma non è finita qui, conosciuta soprattutto per la presenza di vitamina C, di cui è ricca, l’arancia è fonte preziosa si sali minerali e, il suo consumo, permette di assorbire con maggiore facilità il ferro presente nei cibi vegetali, ragion per cui i nutrizionisti consigliano, in alcuni casi specifici, di consumarla dopo i pasti, se a base di verdura. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

LINGUINE CON ARANCIA AROMATIZZATE AL VINO BIANCO

In primis, spremete circa 200 grammi di arance e filtrate con cura il succo. Poi, a parte, in una padella mettete a rosolare una cipolla e mezzo spicchio di aglio tritato e, non appena dorati, procedete ad aggiungere del tonno. Lasciate cuocere per qualche minuto aggiungendo una tazzina di vino bianco. A parte, preparate le linguine e, una volta cotte (ma ancora al dente), versatele nella padella aggiungendo anche il succo di arancia e mescolando con cura sino a quando il sugo non si sarà assorbito. In base alla potenza della fiamma dovrebbero bastare una decina di minuti circa. Infine, aggiustate di sale aggiungendo del pepe nero macinato, del pangrattato e un filo di olio extravergine di oliva.

INVOLTINI DI SALMONE E ARANCE

Tagliate a spicchi le arance. Poi, in una padella abbastanza capiente, posate le fettine di salmone affumicato facendolo scottare da entrambi i lati per pochi minuti. Successivamente, su ogni fettina, aggiungete uno spicchio di arancia, aggiungendo un pizzico di sale, pepe nero e paprika. Aiutandovi con una forchetta richiudete le fettine di salmone creando degli involtini. Infine, spolverate su ogni fettina del pangrattato e dell’asiago tritato oltre a spezie di vostro gradimento. Consigliamo paprika, ma anche peperoncino in polvere e curry.

Foto Pixnio

