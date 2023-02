Un enorme sciame di Clione limacina, comunemente noto come Farfalla di mare, Clione o Angelo di mare, ha invaso domenica 5 febbraio il Mar Rosso, nel golfo di Aqaba, noto anche come golfo di Eilat, lungo il confine meridionale di Israele, punteggiando le acque blu con migliaia di macchie rosse e deliziando i subacquei invernali.

Un numero così elevato di queste lumache di mare non si era mai visto nella regione dal 1994, secondo l’autorità per la natura e i parchi del paese. Non è chiaro cosa spinga così tanti di loro a nuotare vicino alla riva. Ogni creatura è lunga pochi millimetri e non è pericolosa per l’uomo. Il video è stato pubblicato su Twitter da Israel Nature and Parks Authority e ripreso dallo Sportello dei Diritti.

