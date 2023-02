È rimasto primo fin dalla prima puntata e così ha conservato la sua vittoria. Marco Mengoni con “Due vite” ha vinto la 73esima edizione del festival di Sanremo. Al secondo posto è arrivato Lazza. Terzo Mr Rain, quarto Ultimo e quinto Tananai. Mengoni ha vinto anche la serata cover. Per i premi speciali, ai Colapesce Di Martino sono andati i premi della critica e della sala stampa, ai Coma Cose il premio per il miglior testo ed infine a Mengoni anche il premio per la migliore composizione musicale. (Foto Facebook Festival Sanremo)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.