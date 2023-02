E’ una vita difficile per gli automobilisti che devono attraversare via Sangiorgi e viale Pasteur. La mattina (e non solo) la viabilità è da incubo. Ed è presto spiegato: sono in corso, infatti, i lavori gestiti dalle Fal per cambiare drasticamente la viabilità tra Picone e Poggiofranco e collegare in modo agile la periferia al resto della città. In via Sangiorgi invece gli interventi sono del Comune. Della serie: vale la pena soffrire. I cantieri sono partiti da qualche mese. Pale meccaniche e operai per strada sono al lavoro dalle prime ore della mattina.

“Ci siamo presi la responsabilità di aprire quattro cantieri contemporaneamente – spiega Matteo Colamussi, direttore generale delle Ferrovie appulo lucane – con lo scopo di chiudere i lavori il prima possibile e mantenere gli accordi presi. Sono consapevole – prosegue che i lavori in corso stanno creando non pochi disagi soprattutto in via Giuseppe Sangiorgi ma sono interventi necessari per assicurare una nuova viabilità ai baresi. A breve – prosegue ancora – sarà aperta l’arteria che collegherà subito via Tatarella con viale Escrivà e questo migliorerà sin da subito la viabilità. Chiedo a tutti – conclude – di portare pazienza e di aver rispetto per il nostro lavoro. Come promesso entro dicembre 2023 il lavori termineranno”.

Ma che punto sono i lavori del sottopasso ciclopedonale che collega Via delle Murge con viale Pasteur? Quando saranno pronte le rotatorie tra via Generale Bellomo, via Mazzitelli e via Matarrese? E come funzionerà la viabilità per chi proviene da fuori città ed è diretto al Policlinico? In tempi da record è stata aperta al traffico la nuova rotatoria tra Via Mazzitelli, Viale Cotugno e Via Gen. Bellomo e il cosiddetto ‘anello di circolazione tra viale Solarino e Via Cotugno, ossia una strada di nuova realizzazione, che in parte costeggia il nuovo sottopasso ciclopedonale in via di realizzazione, e che funge da bypass tra il ponte di Via Solarino e Via Cotugno. Sono inoltre già conclusi i lavori per la viabilità di raccordo tra Viale Tatarella e Via Matarrese e quelli del raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea.

Il Comune di Bari ha inoltre comunicato nei giorni scorsi che è in corso l’allestimento del cantiere per la riqualificazione di via Sangiorgi, con la contestuale realizzazione di una pista ciclabile, nel tratto che va dalla rotatoria ai piedi del ponte Adriatico fino all’incrocio con viale Pasteur, in corrispondenza dell’imbocco del sottovia Giuseppe Filippo, dove è prevista l’esecuzione di una rotatoria. Grazie al primo contratto attuativo dell’accordo quadro per la riqualificazione di strade e marciapiedi del Municipio II, via Sangiorgi diventerà un’arteria a quattro corsie con spartitraffico centrale, dotata di una pista ciclabile (lato Deodato) e di un marciapiede (lato opposto).

Insomma una vera rivoluzione che se è vero che al momento crea non pochi disagi, consegnerà ai cittadini una nuova geografia di questa area della città un tempo periferia di Poggiofranco. Per sapere comunque come proseguono i lavori i cittadini possono seguire passo passo il cantiere su un apposito sito internet, iscrivendosi ad una newsletter, navigando in una mappa interattiva e visionando video e foto che documentano l’avanzamento delle opere.

