Treni per Bari in ritardi e vagoni stracolmi di gente. Ancora una mattina difficile per i pendolari pugliesi che si trovano giornalmente ad affrontare disagi e rallentamenti sui percorsi. Già dalle prime ore della giornata fioccano le lamentele dei viaggiatori su una situazione che a loro dire è ormai quotidiana.

Le difficoltà maggiori si registrano a Palese. “Treno delle 8:05 appena partito da Palese pieno come un carro di bestiame. Sono senza parole”, scrive una pendolare. “La gente non può neanche salire sui vagoni”, tuona un’altra.

Continua quindi a far discutere la situazione delle ferrovie in Puglia. Al momento non si conoscono le motivazioni del ritardo.

