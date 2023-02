Mara Venier è stata in Puglia come madrina del carnevale di Putignano. La conduttrice di Rai1 appare sorridente sui suoi social e pubblica i suoi scatti anche nella città di Domenico Modugno dove si è recata prima di immergersi nel bagno di folla che l’ha accolta a Putignano. “Che serata – scrive su Instagram – bello lasciarsi andare e ridere con gente bella meravigliosa e affettuosa come voi gente di Putignano. Grazie per l’amore che mi avete dato. Non dimenticherò”.

Alla sfilata dei carri era presente anche il presidente della regione Michele Emiliano che racconta: ” Il carnevale di Putignano è una grande festa della nostra tradizione popolare. Un momento di gioia collettiva, una magnifica sintesi della creatività, dell’allegria e del calore del pugliesi. E per una grande festa ci vuole una madrina d’eccezione.

Ringrazio Mara Venier – continua il presidente della Regione Puglia – per l’affetto che ci dimostra sempre e per gli occhi pieni di stupore con cui questa sera ha ammirato i carri allegorici in sfilata per il martedì grasso.

Uno stupore che ci accomuna tutti, ancora una volta, di fronte al magnifico lavoro dei maestri cartapestai putignanesi, agli organizzatori del Carnevale, al Comune di Putignano e alla Sindaca Luciana Laera, a cui va il mio personale ringraziamento.

Una storia antica – conclude Emiliano – su cui abbiamo scelto come Regione Puglia di investire un milione di euro per far tesoro di questo incredibile patrimonio artistico e culturale, che accanto al Carnevale di Putignano vede sfilare le celebrazioni di Sammichele di Bari, Manfredonia, Massafra, Gallipoli, Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle. Viva il Carnevale Di Putignano! Viva i Carnevali di Puglia! Viva la Puglia!”

