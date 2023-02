Continuano gli appuntamenti di “Sostenibil-Mente”, il percorso formativo che Amiu Puglia spa ha intrapreso con gli studenti del liceo “De Nittis-Pascali”.

Si tratta di un ciclo indirizzato alle classi III e IV, con lezioni dedicate ed esperienze di alternanza scuola-lavoro, che prevedono incontri in classe o, come è successo nella giornata di oggi, in azienda.

I ragazzi sono stati accolti dal presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate, che ha spiegato loro quali siano i servizi di Amiu Puglia per la città, e dal dg Antonello Antonicelli.

Successivamente, hanno seguito una articolata lezione dedicata alla raccolta differenziata, tenuta dal temporary manager Massimiliano Piscitelli e hanno visitato anche il complesso aziendale.

Accanto, dunque, alle numerose collaborazioni con associazioni e con gruppi di volontari, frutto dell’impegno e dell’interazione con i cittadini, Amiu Puglia ha deciso di dare un ulteriore impulso a questo suo impegno, rivolgendosi ai ragazzi, ambasciatori per un futuro sostenibile e votato al rispetto dell’ambiente.

