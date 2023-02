Una settimana di lavoro incessante da parte delle forze dell’ordine. Dopo la disposizione della Prefettura di rafforzare i controlli sul territorio sono state aumentate le attività di prevenzione. Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti: uno nel quartiere Libertà per presunti maltrattamenti nei confronti di stretti congiunti ed uno a Carbonara per la violazione del divieto di avvicinamento al congiunto. Altre due persone sono state arrestate per reati in materia di stupefacenti: uno a Ceglie del Campo e l’altro sorpreso in flagranza di reato nel quartiere San Pasquale. Un uomo è stato arrestato al pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Bari dove avrebbe minacciato e aggredito una guardia giurata.

I poliziotti hanno, inoltre, identificato 1277 persone, fermato e controllato 477 veicoli, contestando 22 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 11 persone, 9 gli arresti.

