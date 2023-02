Entro marzo anche il passaggio a livello di Santa Caterina, dopo quello di via delle Murge, sarà definitivamente chiuso. L’assessore regionale ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha infatti annunciato che saranno stanziati 5milioni e 600 mila euro per completare i lavori. Sempre entro fine marzo sarà consegnata alla città la rotatoria di viale Tatarella. Continuano incessanti i lavori su via San Giorgi e su via delle Murge per un progetto che cambierà la viabilità tra centro e periferia. Un cantiere, coordinato dalle Ferrovie Appulo lucane, da 18,1 milioni di euro nato con lo scopo di creare quattro rotatorie, 2,6 chilometri di piste ciclabili e un sottopasso ciclopedonale che ricongiunga i quartieri Picone e Poggiofranco.

Prosegue inoltre il progetto, guidato da Comune di Bari, Rfi e Fal, di rimozione dei passaggi a livello in città. Dopo via delle Murge e Santa Caterina, toccherà a tre passaggi a livello tra Palese e Santo Spirito. Come succederà anche in zona sud con l’avvio dei lavori del nodo ferroviario.

(Foto archivio)

